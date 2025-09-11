Ish-presidenti brazilian Jair Bolsonaro u shpall fajtor për komplot për një grusht shteti ushtarak të enjten, pas një vendimi me shumicë votash nga Gjykata Supreme.
Sipas Guardian, gjyqtarja Carmen Lucia Antunes Rocha vendosi të enjten se Bolsonaro – i cili u zgjodh president në vitin 2018 – ishte fajtor për përpjekjen për të qëndruar me dhunë në pushtet pas humbjes së tij në zgjedhjet e vitit 2022.
Duke njoftuar vendimin e saj, Rocha e quajti atë një “përpjekje nga (Bolsonaro) për të mbjellë farën keqdashëse të antidemokracisë” në Brazil, por vlerësoi mënyrën se si institucionet e vendit mbijetuan dhe luftuan.
“Demokracia braziliane nuk është tronditur”, i tha Rocha një gjykate në kryeqytetin Brasilia, duke paralajmëruar për përhapjen e “virusit të autoritarizmit”.
Fajësia e tij u vendos nga shumica e gjyqtarëve – me 3 nga 5 që votuan në favor të dënimit të tij.
Dënimi i Bolsonaros pritet të jepet të premten, pasi gjyqtari i fundit të hedhë votën e tij.
Në Brazil, dënimet për krime të tilla si organizimi i një grushti shteti dhe përpjekja e dhunshme për të përmbysur demokracinë në Brazil mund të arrijnë në 43 vjet.
Vërehet se Jair Bolsonaro nuk u paraqit në gjykatë këtë javë, pasi është nën arrest shtëpiak dhe ruhet vazhdimisht nga policia.
Akuzat dhe tarifat e Trump për gjyqin e Bolsonaros
Jair Bolsonaro u akuzua në shkurt për mbikëqyrjen e një skeme masive për të minuar besimin e kombit të tij në zgjedhjet e vitit 2022 dhe më pas për të përmbysur atë votim – edhe kur aleatët e tij nuk mundën të gjenin prova për mashtrim.
Prokurori i përgjithshëm i Brazilit, Paulo Gonçalves Banco, pretendoi në atë kohë se Bolsonaro dhe 33 të tjerë ishin të përfshirë në një seri krimesh kundër demokracisë braziliane dhe një komploti për grusht shteti për të qëndruar në pushtet pavarësisht humbjes.
Akuzat kundër Bolsonaros kanë tërhequr vëmendjen edhe të qeverisë amerikane. Veçanërisht, në fund të gushtit, viza amerikane e Ministrit Brazilian të Drejtësisë Ricardo Lewandowski u revokua.
Për më tepër, Presidenti i SHBA-së Donald Trump kishte vendosur një tarifë prej 50% për një pjesë të eksporteve braziliane në SHBA – duke theksuar se çështja ka të bëjë me një “gjueti shtrigash” viktimë e të cilës është edhe ish-presidenti i ekstremit të djathtë të vendit të Amerikës Latine, Bolsonaro.
Administrata Trump kishte vendosur gjithashtu sanksione ndaj gjyqtarit Alexandre de Moraes, i cili po kryeson gjyqin e Bolsonaros për akuzat për tentativë grushti shteti, duke i revokuar vizën.
