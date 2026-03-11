Prej disa ditësh qarkullojnë një sërë lajmesh lidhur me projektin e portit të Porto Romanos, ku sipas qeverisë ndërtimi i tij do të bëhet dhe qeveria është në dijeni të një skenari që kërkon ta pengojë ngritjen e portit.
Ish-prefekti Plator Nesturi tha se SPAK duhet të jetë garant që interesi politik të mos mbivendoset mbi interesat e shtetit.
Nesturi shtoi se opozita shqiptare e ka kryer punën e saj dhe nuk ka asnjë lloj vlere sado molotov apo fishekzjarrë të hedhi.
“SPAK duhet të jetë garant që të mos lejojë që çdo lloj fantazie apo interesi politik të mbivendoset mbi interesat e shtetit. Është gjykata që në fund vendos, dhe në njëfarë mënyre nuk duhet të kemi frikë nga gjykata.
Nëse kapemi te interesat shtetërore, duhet të jemi të kujdesshëm. Nuk kemi një përballje mes mazhorancës dhe opozitës, kjo opozitë e cila nuk ka asnjë lloj vlere; sado fishekzjarre apo molotov të hedhi, ajo ka kryer punën e saj. Por duhet të mendojmë për krizën mes ndërhyrjeve të pushteteve, dhe kjo është diçka tjetër.”
