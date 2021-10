Një zbulim tronditës pak kohë më parë u bë nga Dora Bakoyannis, përmes llogarisë së saj personale në Facebook.

Konkretisht, deputetja e Demokracisë së Re njoftoi se ajo ishte diagnostikuar me kancer i cili ishte ne një fazë shumë të hershme”.

“Asnjëherë nuk është e lehtë të dëgjosh se ke kancer,” shkroi Dora Bakoyannis pak kohë më parë”.

Postimi nga Dora Bakojanis:

“Pesëqind njerëz në vit diagnostikohen me mieloma të shumëfishtë në Greqi. Unë tani jam një prej tyre. Mieloma e shumëfishtë në një fazë shumë të hershme dhe me prognozën më të mirë të mundshme për rrjedhën e sëmundjes. Nuk është kurrë e lehtë të dëgjosh se ke kancer.

Atë që nuk kontrolloni, ajo që vjen papritur tek ju nga askund, ju frikëson më shumë. Dhe kjo ju tremb, jo vetëm për ju, por për ata që doni dhe ata ju duan. Megjithatë, kjo sëmundje luftohet dhe mposhtet. Dhe nëse një gjë është e sigurt, është se unë kurrë nuk kam luftuar prapa asnjë beteje në jetën time.

Unë do të vazhdoj të punoj normalisht dhe të luftoj për këtë vend që e dua aq shumë, së bashku me mjekimin tim. Nga 499 të tjerat, kam një gjë për të thënë: kjo është një sëmundje me të cilën po mësoni të jetoni.Krahas. Në të njëjtën kohë. Është një gjendje tjetër, një çështje tjetër në jetën e përditshme. Nuk është diçka më shumë. Ne nuk do të ligështohemi. Ne nuk do të ndryshojmë. Unë besoj se ju kam borxh të vërtetën. Në fund të fundit, unë nuk jam personi që fshihem. Unë jam në duart e mjekëve të shkëlqyer që ka vendi ynë dhe ndihem i vendosur për këtë fitore dhe shumë optimist per te ardhmen “.

Dora bakojani është deputete e Partise “Demokracia e Re”, prej shumë vitesh, ish-ministre e Punëve te Jashtme si dhe kryetare e Bashkise të Athinës./m.j