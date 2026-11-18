Ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, i është drejtuar sot me rekurs Gjykatës së Lartë, duke kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë ndaj tij.
Lajmin e bën me dije gazetarja Anila Hoxha.
Teksa u lirua pas më shumë se dy vitesh në burg dhe iu caktua masa e arrestit në shtëpi, Beqaj i kërkon Gjykatës së Lartë që masa e fundit t’i zëvendësohet me garanci pasurore në shumën prej 2 milionë lekësh.
Ai i ka lënë në dorë gjykatës edhe një opsion tjetër për shumën, në një vlerë që ajo e çmon të arsyeshme.
Kjo kërkesë vjen në kohën kur ish-ministri i është drejtuar disa herë Gjykatës për ndryshim mase, dhe i ishte refuzuar.
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