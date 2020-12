Mesazhi i Rakacollit/Ish-ministri Koja konfirmon: Vaksina në Shqipëri kur të jetë në gjithë Europën!

Ish-ministri i Shëndetësisë Gjergji Koja, i ftuar në emisionin “Real Story” në “News 24” deklaroi se vaksina do të bëhet për popullatën në Shqipëri, kur të bëhet për të gjithë Europën.Koja megjithatë tha se edhe vaksinimi i popullsisë është sfidë më vete, duke shtuar se qeveria shqiptare do të bëjë gjithçka që është e mundshme për të finalizuar me sukses këtë proces.

NderkoheZëvendësministrja e Shëndetësisë, njëherësh kryetare e Komitetit Teknik të Ekspertëve, Mira Rakacolli, i ka dërguar një mesazh live në emisionin “Real Story”, në News24, ish-ministrit të Shëndetësisë, Gjergji Koja, pas akuzave të ekspertes së PD për Shëndetësinë, Liljana Ramasaço, se numri dy i shëndetësisë ka deklaruar se vaksina anti-Covid nuk do të vijë në Shqipëri para muajit prill të vitit 2021.