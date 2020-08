Ish-ministri i Drejtësisë i LSI Ylli Manjani, ka sulmuar qeveritë lidhur me mosbesimin e qytetarëve nga vaksina anti-Covid.

Manjani deklaron se është e kotë të diskutosh për vaksinën dhe të ngresh teori konspiracioni, kur vaksina nuk është prezente në treg.

Ai thekson se qytetarët do të mbajnë radhë kur të dalë vaksina, duke fajësuar politikën se ka krijuar mosbesim te qytetarët në shkallë botërore.

“Ky muhabeti konspirativ (jo vetëm shqiptar) që “vaksina anti COVID duhet refuzuar”, do shuhet menjëherë sapo vaksina të ketë dalë dhe njerëzia rë rrinë në rradhë rraskapitëse për ta gjetur, blerë e bërë.

Për momentin është temë kot, sepse vaksina nuk është prezente në treg. E vërteta është që ka një mosbesim paraprak të lartë në shkallë botërore për vaksinën (sipas BBC), por kjo duket se nuk vjen si reagim shkencor.

Vjen si reagim demokratik (përfshi edhe suksesin e teorive konspirative) i njerëzve ndaj qeverive në mbarë botën që ja futën pordhës me vendime paniku dhe populiste.

Vaksina e sigurtë do jetë produkt i shkencës, si të gjitha vaksinat e tjera. Kundërshtimi i saj pranohet vetëm nga studime dhe analiza shkencore dhe jo nga politikanë e konspiracionistë hipokondriakë.

Sa më pak të përzihen politikanët (përfshi dhe konspiracionistët) në këtë gjë aq më e besueshme do jetë. Sidoqoftë, dalja e një vaksine të sigurtë do rrisë ndjeshëm sigurinë publike globalisht.

Edhe politikanët edhe konspiracionistët do vaksinohen si detyrim ndaj shëndetit publik dhe jetës së tjetrit. Siç ka ndodhur edhe në raste të tjera më parë, ku nuk kishte as FB e as internet…

COVIDiotësia nuk ndihmon për asgjë…”, shkruan ish-ministri në rrjetet sociale, ndërsa ka treguar edhe një barsoletë.

“Dhe një barcaletë e kohëve të fundit.

Ditë e dielë. Një fshatar merr në telefon infermieren e fshatit dhe e pyet gjithë siklet:

– Motër ku bëhen gjilpërat të dielën (me idenë se ditë pushimi).

Ajo ia kthen:

– Në bythë xhaxha, si çdo ditë tjetër…”, nënvizon Manjani.