Ish-Ministri i Jashtëm, Bushati: Shqipëria luajti rol në afrimin e Athinës me Shkupin. Çështja e detit mund të ketë zgjidhje!

Ish-ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati, në një intervistë në emisionin “Real Story” në “News 24”, deklaroi se Greqia ka pasur çështje të rënda për diskutim, të cilat i ka konsideruar “patate të nxehta”.

Bushati tha se Shqipëria ka luajtur rol në afrimin e Athinës me Shkupin, për shkak se në Maqedoninë e Veriut jetojnë shqiptarë.

“Çështja çame rezulton se është ngritur edhe në nivel kryeministrash edhe më parë. Por, ne për herë të parë e vendosëm në tryezë këtë çështje, me palën greke. Në negociata ngritëm baza besimi. Greqia kishte dy çështje me rëndësi, me ne, por edhe me Shkupin.

Greqia kishte dy patate të nxehta në dorë, mund ta themi në mënyrë figurative. Shqipëria luajti rol në afrimin e Athinës me Shkupin. Kjo ndodh, sepse shqiptarët janë komb shtet-formues në Maqedoninë e Veriut. Çështjet me rëndësi për ne janë diskutuar”, tha Bushati.

Ditmir Bushati nënvizoi se çështja e detit mund të ketë zgjidhje, për shkak se po flitet në nivel kryeministrash.

“Procesi ka shkuar në nivel kryeministri dhe ka vullnet politik për të çuar çështjen përpara. Rama, Tsipras, Samaras kanë qenë në dijeni të çdo hapi që bëhej në proces. Janë shtuar bisedat sy më sy, e kjo besoj do dërgojë drejt zgjidhjeve”, përmbylli Bushati.