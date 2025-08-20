Ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, lë dhomat e spitalit në QSUT dhe kthehet në burgun e Durrësit. Burime pranë Drejtorisë së Burgjeve konfirmuan për A2, se pak ditë më parë, pas stabilizimit të gjendjes shëndetësore, ish ministri është rikthyer në IEVP ku vuante masën e sigurisë “arrest në burg”.
Beqaj u trajtua në shërbimin e Alergologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, pas një alergjie akute të shfaqur në lëkurë. Burimet bëjnë me dije se ndodhet nën kujdesin e mjekeve në gjendje të stabilizuar.
Ish-ministri, i cili qëndron në një masë sigurie “arrest në burg”, u dërgua në spital pasi shfaqi temperaturë të lartë dhe një infeksion të rëndë në lëkurë.
