Ish- Ministri i Shëndetësisë Gjergji Koja i është përgjigjur kryetarit të opozitës, Lulzim Basha, duke shkruar se remdisiviri jepet 100 % falas në spital dhe finanocohet nga qeveria shqiptare.

Në një postim në facebok, ish-ministri këshillon ekspertët e Bashës që t’i shpjegojnë liderit të opozitës që përdorimi i remdisivirit në kushte shtëpie në rastin më të mirë është injorancë.

‘Dikush nga ekspertët që mban afër, duhet t’ia shpjegojë që remdesiviri përdoret vetëm në spital dhe është i siguruar 100% nga shteti sot qe flasim, prandaj koncepti i përdorimit të tij në kushte shtëpie, në rastin më të mirë është thjesht injorancë!’, shkruan Koja

Postimi i ish-Ministrit të Shëndetësisë Gjergji Koja :

OPOZITA DHE REMDESIVIRI

Pashe ne tv takimin e liderit te opozites me Urdherin e Farmacistit.

Qe opozita interesohet dhe shqetesohet per hallet shendetesore te njerezve ne kete kohe shume te veshtire pandemie, ben mire dhe, tek e fundit, ky eshte misioni i cdo opozite. Por, sinqerisht konstatoj se ky mision kete here rezulton i kontaminuar, sepse:

Se pari, nese do qe te qaje hallet e mjekimit te njerezve, lideri i opozites duhet te takoje mjeket qe mjekojne dhe jo farmacistet qe shesin ilacet, te cilet, me gjithe respektin qe kam per ta, nuk i shpjeguan atij pse rrisin cmimet e maskave.

Se dyti, nese do qe te kuptoje se si dhe sa mjekohen njerezit ne spitale dhe jashte tyre ndaj covid 19, lideri opozitar,(gjithmone sipas mendimit tim), duhet te takoje Najaden, Perlatin, Arjanin(Harxhin), Pellumbin, Entelen, Silven, Albanen, Shpetimin, Eugenen, Adelen etj, se ja tregojne keta fije e per pe si dhe sa mijera jete njerezish kane testuar, mjekuar dhe shpetuar ne keta 8 muaj, dhe jo farmacistet, sepse keta te fundit nuk mund dhe nuk duhet te mjekojne, por thjesht te freskojne njohurite e farmakovigjilences dhe farmakodinamikes ne ekzekutimin e recetave!

Se treti,dikush nga ekspertet qe mban afer, duhet tia shpjegoje qe remdesiviri perdoret vetem ne spital dhe eshte i siguruar 100% nga shteti sot qe flasim, prandaj koncepti i perdorimit te tij ne kushte shtepie, ne rastin me te mire eshte thjesht injorance!

Se katerti, a ka mundesi qe personi qe lideri i opozites mban ne krah te majte te tij ne takimin me Urdherin e Farmacistit, ta vendose masken sic duhet, sepse, ashtu sic e ka vene, bie ndesh me rekomandimet e OBSH??

Se pesti, te dashur shqiptare: covid 19 eshte pandemi, dhe une nuk di dhe nuk njoh asnje shtet ne bote deri me sot,(as Gjermania), qe kete pandemi te mund ta perballoje vetem me spitale dhe ilace, por shoh gjithe boten qe po mban maska, distancim fizik dhe po aplikon masa gjithmone e me te ashpra kufizuese!!!

Prandaj: ta leme menjane demagogjine me farmaciste dhe ilace se nuk i hyn ne pune kujt, por te mbajme maska sot, qe te mos na vene neser maska oksigjeni