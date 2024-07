Cristiano Ronaldo është i përjetshëm. Në moshën 39-vjeçare, portugezi po luan kampionatin e tij të 6 evropian në 20 vjet. Por duhet të pranojmë se Euro 2024 nuk po shkon ashtu siç do të donte. Në raundin e 16-të kundër Sllovenisë madje ai u zhyt në depresion, siç dëshmohet nga lotët e tij pas penalltisë së humbur gjatë kohës shtesë.

“E turpshme”. Kështu e përshkruan skenën Didi Hamann, ish-mesfushori gjerman, tashmë konsulent i televizionit irlandez RTE.

“Mendova se ai u bë më shumë një lojtar skuadre, sepse ai tani varej nga shokët e tij të skuadrës. Por sot ai tregoi natyrën e tij të vërtetë. Ai humb një penallti dhe fillon të qajë në fushë. Më pas them me vete: ‘Ti mendon vetëm për veten tënde’. Por skuadra ka 26 lojtarë, ka staf dhe 30,000 apo 40,000 tifozë në stadium. Nuk ka të bëjë vetëm me ju”. Kështu, konsulenti gjerman beson se Ronaldo nuk duhet të ishte kthyer kurrë në fushë, pas lotëve.

Një lojë fjalësh e transmetuar në BBC gjithashtu shkaktoi polemika të mëdha. Në një pankartë, pseudonimi Penaldo – i përdorur shpesh nga tifozët e futbollit për shkak të suksesit të hershëm të CR7 në penallti – u kombinua me emrin e parë Misstiano – që rrjedh nga anglishtja “miss”, e humbur në frëngjisht.