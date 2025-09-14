“Liria pa ju është robëri”, u shpreh vajza e një dëshmori lufte, në fjalën e saj në mbështetje të udhëheqësve të UÇK-së në Hagë.
“Na ka mbledhur zëri i padrejtësisë”, tha Flakë Fazllia në fjalën e saj.
“Tubim jo i zakonshëm. Na ka mbledhë zëri i padrejtesisë. Mjaft me gjykime politike. Jemi këtu t’i themi udhëheqësve tanë: Jemi me ju. Vendlindja nuk ju harron. Askush nuk e tjetërson mundin tuaj. Liria pa ju është robëri“, u shpreh ajo.
“Mjaft më me padrejtësi”, u shpreh në fjalën e tij ish-luftëtari i UÇK-së, Fatmir Koçi.
“Ne nuk kemi qenë agresori dhe pushtuesi. Aktakuzë pa baza për të shkatërruar ata që kanë mbrojtur nderin e kombit shqiptar. Qeveria e Kosovës po hesht. Ky është një turp i madh. Mos e ktheni drejtësinë në farsë“, tha ai.
