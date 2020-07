Ish-kryetari i KQZ-se, Celibashi eshte shprehur ne REalstory se sistemi i aplikuar ne vitin 2001 dhe 2005 ishte me i favorshmi per Shqiperine pasi lejonte perfaqesim me te madh dhe sistemi i pershtatej demokracise, duke pasur dhe zera shume opozitare potente.