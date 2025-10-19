Është mbajtur sot edicioni i nëntë i “Maratonës së Tiranës”, një nga ngjarjet sportive më të mëdha që grumbullon vrapues nga vende të ndryshme të botës, të apasionuar pas këtij sporti.
Në mesin e rreth 5100 garuesve që kanë zgjedhur të marrin pjesë në këtë event të rëndësishëm është edhe ish-kryeministri i Kosovës dhe kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj.
Haradinaj ka ndarë në rrjetet sociale disa foto nga pjesëmarrja e tij në maratonë, duke përjetuar atmosferën dhe sfidën e garës.
