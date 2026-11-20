Ish-kryetari i Bashkisë së Himarës, Jorgo Goro, i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese, nga e cila kërkon të shfuqizojë vendimin e Gjykatës së Lartë për dënimin me një vit e katër muaj burg.
Ish-kryebashkiaku, i hetuar nga SPAK për shpërdorim detyre dhe fshehje pasurie, kërkon gjithashtu që të pezullohet dhe të mos zbatohet vendimi për konfiskimin e një pasurie të llojit apartament, derisa të shprehet në themel Gjykata Kushtetuese.
Ish-kryebashkiaku pretendon se procesi ndaj tij ishte antikushtetues dhe se shkeljet nuk u kryen vetëm nga Gjykata e Lartë, por edhe nga dy gjykatat më të ulëta, mes tyre Apeli i Posaçëm, i cili nuk kishte pranuar, në verën e vitit 2025, kërkesën e tij për t’u rigjykuar, pasi i ishin shkelur garancitë ligjore.
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