Senatori republikan amerikan Lindsey Graham, një nga figurat më të njohura të politikës në Shtetet e Bashkuara dhe përfaqësues i shtetit të Karolinës së Jugut në Senat për më shumë se dy dekada, ka ndërruar jetë në moshën 71-vjeçare.
Lajmi u konfirmua nga zyra e tij, e cila njoftoi se Graham ndërroi jetë të shtunën në mbrëmje pas një sëmundjeje të shkurtër dhe të papritur. Familja e tij kërkoi privatësi në këtë periudhë të vështirë dhe falënderoi të gjithë për mbështetjen dhe lutjet.
Lindsey Graham ishte një nga senatorët më me ndikim të Partisë Republikane dhe një zë i fuqishëm në çështjet e sigurisë kombëtare, politikës së jashtme dhe mbrojtjes. Ai përfaqësoi Karolinën e Jugut në Senatin amerikan që nga viti 2003, ndërsa më herët kishte shërbyer edhe në Dhomën e Përfaqësuesve. Gjatë karrierës së tij politike, ai u bë i njohur për qëndrimet e forta mbi politikën ndërkombëtare dhe për mbështetjen e vazhdueshme ndaj forcimit të rolit të Shteteve të Bashkuara në arenën globale.
Megjithëse në fillim ishte kritik ndaj Donald Trump gjatë garës presidenciale të vitit 2016, Graham më vonë u shndërrua në një nga aleatët më të afërt të ish-presidentit amerikan dhe një prej mbështetësve më të zëshëm të politikave të tij në Kongres. Ai luajti një rol të rëndësishëm në debatet mbi sigurinë kombëtare, drejtësinë dhe çështjet ushtarake, duke qenë një figurë me ndikim brenda Partisë Republikane.
Vdekja e Lindsey Graham pritet të ketë ndikim të rëndësishëm në skenën politike amerikane, ku ai konsiderohej një nga senatorët me përvojën më të madhe dhe me peshë në vendimmarrjen e Kongresit.
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