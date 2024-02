Sipas ish-konkurrentit të Big Brother Anaid Kaloti, Meritoni do të ndahet shumë shpejt nga gazetarja Ilnisa brenda shtëpisë së BBV.

Në emisionin E Diell, ai argumentoi se marrëdhënia mes tyre ka ndryshuar pas hyrjes në shtëpi të vëllait të Meritonit, i cili nuk pranoi të takonte Ilnisën.

“Meritoni do shkëputet nga Ilnisa. Me hyrjen e vëllait në shtëpi kanë ndryeshuar disa gjëra. Romeo e mbajti Lisin por la Meritonit”-tha Anaidi.

“Me Vesën mund të ketë diçka Fatjoni”-tha Lisa.

“Fajtoni, me largimin e Lisit do përdore strategjinë do i afrohet Romeos. Unë nuk kam parë ndonjë çift, vetëm njerëz që duan të marrin audiencë”-shtoi Anaidi.