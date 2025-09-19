Ish-komandanti i lartë i NATO-s, gjenerali në pension i Forcave Ajrore Amerikane, Philip Breedlove, thotë se logjistika e çdo misioni të ardhshëm paqeruajtës në Ukrainë nuk qëndron në vijën e frontit, por qindra kilometra larg, në Rumani.
Në një intervistë me gazetën Kyiv Post, Breedlove tha se bazat ajrore strategjike të Rumanisë do të ishin absolutisht thelbësore për çdo forcë të madhe ndërkombëtare që synon stabilizimin e Ukrainës pas konfliktit.
Breedlove, së fundmi shkroi një artikull me titull “Rumania mban çelësin e operacioneve të paqes në Ukrainë”, dhe argumenti i tij qendror është baza ajrore Mihail Kogălniceanu në Rumani.
Breedlove e quan bazën ajrore “Ramstein i Lindjes”, një aludim për bazën masive ajrore amerikane në Gjermani që ka qenë prej kohësh qendra e operacioneve luftarake të NATO-s.
“Baza MK, vetëm për shkak të vendndodhjes së saj, është jashtëzakonisht e rëndësishme për gjithçka që bëjmë në atë pjesë të botës dhe është e pozicionuar në mënyrë unike për të qenë e rëndësishme për çdo operacion në Ukrainë”, tha Breedlove.
Komentet e tij vijnë ndërsa vazhdojnë bisedimet midis vendeve perëndimore rreth formimit të një force shumëkombëshe për të ndihmuar në rindërtimin e ushtrisë së Ukrainës dhe për të siguruar logjistikë pas një marrëveshjeje të mundshme paqeje. Por, qeveria rumune ka përjashtuar dërgimin e trupave të veta në Ukrainë, gjë që Breedlove thotë se është për shkak të pikëpamjeve të thella gjeopolitike.
“Rumania, ashtu si Polonia dhe vende të tjera, është aq e shqetësuar për një pushtim rus saqë po ngadalëson dërgimin e forcave jashtë vendit të saj sepse ka frikë se do t’u duhet ta mbrojnë vendin e tyre”, shpjegoi Breedlove, duke shtuar se niveli i pjesëmarrjes së këtyre vendeve lindore do të varet nga niveli i mbështetjes nga pjesa tjetër e aleancës së NATO-s.
“Putini po e përshkallëzon këtë konflikt. Ai do që ne të kemi frikë nga përshkallëzimi. Ky quhet kontroll refleksiv. Nuk mendoj se duhet t’i kufizojmë veprimet tona bazuar në përshkallëzim, sepse Putini po e përshkallëzon. Në fund të fundit, ne duhet të ndërmarrim veprime që besojmë se janë të rëndësishme për paqen”, shton Breedlove.
Që misioni paqeruajtës në Ukrainë të ketë sukses, sipas Breedlove ai duhet të mbështetet shumë te Rumania, e cila është njëkohësisht e kujdesshme në lidhje me pjesëmarrjen ushtarake.
Leave a Reply