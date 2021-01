Besart Kadia, zv.ministër i Financave, e ka cilësuar programin ekonomik të PD që u prezantuar sot si të parealizueshëm si në ideologji dhe në praktikë. Në një intervistë për Report Tv, Kadia tha se nëse ky program vihej në realitet do të ishte fatkeqësia e tretë për vendin pas tërmetit dhe pandemisë. Ai tha se me premtimet që bëri kryedemokrati Basha sot jo që nuk janë të realizueshëm por krijojnë një defiçit të madh në buxhetin e shteti, në një kohë që po mendohet rimëkëmbja e ekonomisë pas tërmetit dhe pandemisë dhe nuk duhen bërë premtime jo racionale. Thënë ndryshe tha Kadia, ose do të mbushim thesin e shtetin apo ta mbajmë në nivelin që është ose do e shpojmë atë me programin që ofron Basha.

Lulzim Basha prezantoi ditën e sotme programin ekonomik me 16 pika, ku premtonte rritjen e pagës minimale në 36 mijë lekë, rritjen e pensioneve me 5 % në vit, ulja e tarifës së karburanteve, bonusin e bebeve 30 mijë lekë në muaj për 5 vite e shumë të tjera, që për ish sekretarin në sipërmarrjen e lirë në PD dhe ish këshilltarin e Bashës, Besart Kadia janë të parealizueshëm dhe se mund të marrin më qafë ekonominë.

“Programi i PD me kujton shprehjen me ne fitojnë te gjithë premtime qe duhet te behet kujdes dhe te jemi racional. Ne kaluam një tërmet, pandeminë qe duam apo jo ka pasoja ekonomike dhe duhet te mendohet si te kalohet kjo vështirësi dhe më pas të rimëkëmbem. Kryesore është rimëkëmbja dhe në këtë rast ne jemi të shkëputur nga realitet dhe sfidat që ka ekonomia shqiptare. Ulja e sigurimeve shoqërore e çon deficitin me 186 mln euro. Kjo në vetvete do alarmonte dhe FMN dhe Bankën Botërore. Rritja e pensione me 5 % në vit është shumë e mirë de shpresoj dhe më shumë mirë, por duhet të thuash skemën e madhe të financimi të tyre. Dhe kjo është 48 mln euro më shumë. Ose do mendosh që do mbushësh thesin ose ta mbajnë sa është. Por jo ta shpojmë atë, pasi shpenzimet janë marramendëse dhe të parealizueshme. Do të ishte fatkeqësia e tretë pas tërmetit dhe pandemisë nëse realizohet ky program ekonomik. Ka kontradikta ideologjike dhe financiare. Vetëm me ushqimin e bebeve shkon në 88 mln euro në vit, e gjithë qasja është një politikë e një shteti shumë të pasur që sot mendon për politika sociale, në ideologji në praktikë është i parealizueshëm. Situata ekonomike është e vështirë, por këto pretendime të parealizueshëm është si ta marrësh më qafë ekonominë. Nga një ideologji për thjeshtimin e shtetit në një super shtet. Thonë që gjithçka është falas sepse fjalët janë falas. Është e pamundur, e pamenaxhueshme dhe është shkatërruese për të gjithë sjelljen ekonomike të vendit.”, tha Kadia.

Kadia foli edhe për strategjinë dhe programin që PS do të ndjek për 2021 që do të fokusohet tek rimëkëmbja dhe se angazhimet e saj do të jenë me këmbë në tokë dhe realiste me ekonominë që kemi.

“Viti 2021 është një vit që nuk do të ketë rritje të borxhit dhe do të ketë konsolidim fiskal. Gjithashtu strategjia e re për investimet dhe biznesin. Këto të dyja përfshirë edhe me platformat e tjera për heqjen e burokracive dhe lehtësimit të procedurave shkon në kahun e modernizimit dhe krijimit të infrastrukturës institucionale. Viti 2021 do të jetë vit i një rimëkëmbjeje, i shëndetshëm dhe do të rikthehemi edhe më të fortë se më parë. PS deri tani ka pasur fokus mirëmenaxhimin e krizave. Në realitetin e ri ekonomik të krijuar po punohet për të qenë me një ofertë ekonomike të adoptuar me situatën. Ekonomia nuk është statike. Për të qenë ne serioz në po vazhdojmë në këtë rrugë”, tha Kadia.

Zv/ministri i Financave, Besat Kadia tha se PS e ka treguar se është pranë shqiptarëve si me tërmetin dhe me pandeminë, ndërsa na PD flitet vetëm për kalkulime politike dhe jo për ide, sikur qytetarët të ishin një plaçkë lufte.

“Nuk jemi në kushtet e një rotacioni për hir të rotacionit. Sfida e pandemisë dhe tërmetit janë shembulli që njerëzit e panë se çfarë mirëmenaxhimi i shtetit. Në këtë këndvështrim patjetër që është e mundshme marrja e mandatit të tretë nga ana e Kryeministrit Rama. Po shihet që në Shqipëri kemi një krizë të mirëmenaxhuar. Sot nuk flitet fare për ide por vete për kalkulime politike si të flitej për plaçkën e luftës dhe qeverisjen e qytetarëve”, tha Kadia.

/a.r