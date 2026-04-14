Samiti i katërt i diasporës ka nxitur reagime të ndryshme nga pjesëmarrësit, mes tyre edhe kritika për mungesën e trajtimit të disa çështjeve kombëtare. Ish-kandidati për deputet në Kroaci Idris Sulejmani, u shpreh në Off the Record me Andrea Dangllin në A2 CNN se gjatë këtij takimi nuk u përmend sa duhet Kosova dhe as situata e shqiptarëve në Preshevë.
“Duhet të jemi bashkë. Kemi një gjuhë, një traditë, një kulturë. Duhet pak më tepër unifikim. Ta bëjmë të gjithë së bashku. Sot pak nuk e ndjeva veten mirë. Shumë fare nuk u përmend Presheva. Nuk u përmend fare. Nuk bëhet asnjë gjë për atë shqiptarët atje. E dyta, një mesazh tjetër; edhe Kosova u përmend pak. Ne e dimë që Shqipërinë nuk e kemi nënë, po e kemi babë. Ndërsa nënë e kemi Kosovën. Ne që jemi shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. E dyta, çështja e gjuhës në Maqedoni. Unë vetëm kisha dëshiruar për shkak se unë i njoh gjithë qeveritarët shqiptarë dhe partitë politike, kryetarët e partive, jam gjithë mik dhe nuk dua edhe atje të përzihem në politikën se nuk jam në Maqedoni, por jetoj dhe jam i lindur në Kroaci. Po unë besoj se është momenti i fundit që shqiptarët bëhen bashkë. Shikoni me një shtet formues me 37% diku shqiptarë në Maqedoni formojnë shtetin dhe aq diskriminim i madh, aq nacionalizëm që tregon në sy. Kjo do të thotë që ne shqiptarët në rast se dëshirojnë të bëjmë diçka, duhet të jemi bashkë dhe neve s’kemi nevojë për 20 parti. Duhet të jemi më të lidhur do ta kemi suksesin shumë më të madh sesa tash”, tha ai.
Leave a Reply