Teksa 22 ditë i ndajnë amerikanët nga zgjedhjet presidenciale, të tjera debate kanë lindur sa i përket procesit të votimit. Një kompani rojesh private ka nisur rekrutimin e ish-ushtarakëve të operacioneve speciale, me qëllim ruajtjen e Ditës së Zgjedhjeve në Minesota.

Sipas drejtuesve të kompanisë, ky personel po krijohet për të parandaluar aktivitët e majtë në rast të ndonjë tentative për të prishur zgjedhjet. Mirepo Prokurori i Përgjithshëm i Shtetit nuk e ka mirëpritur aspak këtë ‘strategji’. Ai u shpreh se një trupë e tillë rojesh ‘security’ pranë qendrave të votimit shkel ligjin dhe mbi të gjitha frikëson votuesit.

Kompania që ka shpallur rekrutimet është “Atlas Aegis”, me seli në Tenesi dhe u formua vteëm vitin e kaluar. Ajo madje drejtohet nga veteran të ushtrisë amerikane, duke përfshirë persona me përvojë në operacionet speciale. Drejtuesi i biznesit në fjalë, Anthony Caudle, përmes një postimi u bëri thirrje ish-ushtarakëve që t’i bashkohen me qëllim ruajtjen e zgjedhjeve, por edhe të pronave private.

Nga ana tjetër, prokurori I Minesotës, Keith Ellison përmes një deklarate e cilësoi këtë thirrje si një ndërhyrje të panevojshme dhe që nuk mirëpritet nga shteti. Ai shtoi se për të mbrojtur zgjedhjet në rast se cenohet siguria, mjafton ligji.

Ndërkohë shtabi i fushatës së Trump mohoi të ketë gisht në këto rekrutime. Një përfaqësues u shpreh se as nuk e kishin dëgjuar kurrë ‘Atlas Aegis’, shkruan javanews.al. Minesota ka qenë në qendër të lëvizjeve dhe protestave që prej vdekjes së George Floyd, një zezak i paarmatosur që u vra nga Policia e Mineapolis në muajin maj.

