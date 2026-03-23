Ish-deputetja e Partisë Demokratike, Ori Nebiaj, ka bërë një deklaratë që pritet të hapë debat në opinionin publik, duke kërkuar ligjërimin e prostitucionit në Shqipëri.
Në një qëndrim publik, Nebiaj theksoi se fenomeni duhet trajtuar si një realitet ekzistues dhe jo si një çështje e stigmatizuar, duke sugjeruar ndërhyrje ligjore që do të garantonin më shumë kontroll dhe mbrojtje për personat e përfshirë.
Ajo apeloi që çdo nismë ligjore të mos fokusohet vetëm te nevojat e burrave, por të marrë në konsideratë edhe gratë, të cilat sipas saj kanë po ashtu nevoja për përmbushje seksuale dhe duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë në këtë diskutim.
Nebiaj, e cila në skenën politike konsiderohet si një zë me prirje progresiste, nënvizoi se një qasje moderne dhe realiste ndaj kësaj çështjeje do të ndihmonte në uljen e abuzimeve, trafikimit dhe informalitetit që lidhen me këtë sektor.
