Nënkryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka ka sulmuar kryeministrin Edi Rama, ndërsa është kapur me çmimin e xhupit të këtij të fundit.

Mes ironisë, Paloka thekson mes ironisë se xhupi në fjalë, i firmës Yamamoto, a ka dhuruar kryeministrit nga një familje me sakrifica, që sipas tij ka vlerën e 3175 dollarëve.

“Falenderoj Yamamoton po sidomos familjen per sakrificat qe u detyruan te bejne per te me ofruar kete dhurate modeste ne kete vit te veshtire…”, shkruan Paloka./a.p