Tensioni nisi mes militantëve të PD-së dhe PS-së të grumbulluar në Ditën e Verës për të pritur liderat e partive më të mëdha në vend, Ramën dhe Bashën, që qëlloi ta vizitonin qytetin në të njëjtën kohë.

Por Bylykbashi, përmes rrjetit social Facebook i drejtohet kryeministrit Edi Rama duke i thënë se pse kerkon te fitosh prap ne zgjedhje, duke kerkuar me sa duket qe te respektohet radha dhe te vije PD.

Madje kercenon se vendi po shkon ne lufte!

Postimi i plotë i Bylykbashit:

Ckemi zoti Rama?

Mire je? Gezuar Diten e Veres!

U pame sy me sy sot…

Mu duke i lodhur…

Cke mor burre, kaq me frike e ke marre opoziten? Ja shiko.., ca na gjeti ne…

Pastaj.., deputet do jesh, ca leke nga shitja e pikturave te tua do besh…

E shikoj qe do prape kryeminister…Seriozisht po te pyes per nje gje…

Perse do te fitosh pa rregulla loje?

A te vlen kjo?!

Te thane sot “Rama ik”.., edhe mua me shane ata te tute… Po u more me kete sport ka edhe keto..

Mos e co Shqiperine dhe Elbasanin ne lufte…, degjove?

Perpiqu dhe bej ate qe bene ata para teje, Nano dhe Berisha kur e dorezuan…

Ky vend ka nevoje per zgjedhje te lira dhe te ndershme!

Dhe ti je i humbur!!

Ajo qe bere sot ne Elbasan eshte turpi yt!!

Merre qete…

Behu gati per opozite!!