Ish-deputeti demokrat, Valteri: Basha po përgatit vrasjen e babait politik

Ish-deputeti demokrat Halit Valteri, thotë se Basha ka investuar dhe po përgatitet për ta vrarë babain e tij politik, pra Berishën. Deputeti i zgjedhur nga listat e PD-së në zgjedhjet e 2017-tës, i cili u fut në Kuvend pas djegies së mandateve, shprehet se do të ketë dhe deputetë të tjerë që e shkuara e tyre do t’i penalizojë dhe nuk do mund të futen në Kuvend.

Sa i takon Bashës, Valteri tha se me largimin e tij nga kreu i partisë, PD e ka të sigurt rikthimin në pushtet, edhe sikur të drejtohet nga roja i institucionit. Për LSI-në deklaroi se është kanceri i vendit.

Kjo çështje është më e gjerë sa ato që thuhen në deklarata, kur shpallet një person non grata nuk bëhet se do apo jo qeveria. Nuk është ndonjë qamet i madh nëse është apo jo Berisha në Kuvend, kulti i individit ka vdekur që me Enver Hoxhën. Unë mendoj se Berisha nuk është lider historik i PD, është investim i fortë i zotit Basha për ta hequr nga skena politike, është vrasja politike që po i bën babait të tij. Ka deputetë që nuk mund ta marrin dot mandatin për shkak të së shkuarës së tyre, do të kemi supriza gjatë muajit shtator.