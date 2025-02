Debati në “Studio Live” trajroi edhe çështjen e zgjedhjeve të 11 Majit dhe projeksionet e partive për mandate, referuar edhe sondazheve të Report Tv.

Për ish-deputetin Halit Valteri, mazhoranca është e padiskutueshme sipas sondazheve, teksa shprehu dyshime që edhe Lulzim Basha të siguronte një mandat për vete. Kurse për partitë e reja u shpreh se nuk kanë asnjë shans për deputet.

Kurse Azgan Haklaj ndau një lajm të fortë politik, ku rrëfeu se Berisha ka hallin personal për non gratën dhe familjen, pasi këtë po e tregon me negociatat për të përzgjedhur si emër të kandidatit për kryeministër një shqiptaro-amerikan progrek, që do e ndihmojë me lobimin në Amerikë.

“Partitë e reja janë delirante, flasin për 60 mandate, po atëherë i bie që PS e PD të dalin me 5 mandate! Unë mendoj se këta nuk marrin asnjë mandat në zgjedhje, nuk fitohen zgjedhjet me ‘like’ në rrjetet sociale. Madje nuk e di nëse edhe Basha e siguron mandatin e tij (i drejtohet Haklajt).

Ish-deputeti Haklaj, teksa e konteston për Bashën, duke i kujtuar koalicionin e gjerë dhe 100 mijë votat që siguruan nga zgjedhjet e fundit, ndan mendimin e njëjtë se partitë e reja nuk marrin deputetë.

“Jam dakord me Valterin se partitë e reja nuk marrin asnjë mandat dhe kanë më shumë pëlqime në rrjete sociale se vota. Kurse Rama e do afër Berishën dhe anasjelltas. Ata po bëjnë lojë, Berisha-Rama, ndaj sajojnë mitingjet te kryeministria”, tha ai.

Por nuk mungoi edhe në rrëfimin e një detaji interesant politiko-elektoral, ku pohoi se Berisha po kërkon të vendosë si kandidat për kryeministër një njeri pro-grek, teksa sa herë ka zgjedhje në Kosovë, Berisha sajon ngjarje në Shqipëri, sipas tij.

“Sa herë ka pasur zgjedhje në Kosovë, Berisha ka sajuar ngjarje në Shqipëri. Protestat në SPAK i bën për shkak të mitingjeve dhe protestave, ndaj ishte dhe ajo sot e FRPD. Berisha po negocion kandidatin për kryeministër për zgjedhjet që është një shqiptaro amerikan që në fakt është i lidhur me Greqinë. Por Berisha e dëshiron sepse ai do lobojë më tej në SHBA për t’i hequr edhe non gratën në Amerikë”, u shpreh ai.