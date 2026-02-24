Vitet e fundit, Tirana është shndërruar në një nga kryeqytetet me kërkesë të lartë për blerjen e pasurive të paluajtshme. Përveç qytetarëve shqiptarë që zgjedhin kryeqytetin për shkak të tregut më të gjerë të punës dhe mundësive në arsim, Tirana vijon të tërheqë edhe emigrantë shqiptarë të rikthyer, si dhe të huaj që e shohin Shqipërinë si një destinacion të ri për të jetuar dhe punuar.
Sipas një studimi të publikuar nga Investropa, ish-Blloku mbetet zona më e kërkuar për të huajt që investojnë nëpasuri të paluajtëshme. Çmimet e pronave në këtë zonë variojnë nga 250 mijë deri në rreth 700 mijë euro, duke reflektuar kërkesën e fortë nga profesionistët dhe të huajt që duan të jenë në zemër të qytetit.
Një tjetër zonë që ka fituar popullaritet është Komuna e Parisit, e preferuar nga familjet dhe të huajt që kërkojnë ambiente moderne me çmime më të moderuara. Apartamentet në komplekset e reja, të pajisura me facilitete bashkëkohore, kushtojnë nga 150 mijë deri në 300 mijë euro. Gjithashtu, edhe zona e Liqenit Artificial është një nga më të kërkuarat nga të huajt që duan të blejnë prona në vend.
Sipas të dhënave, kombësitë më të përfaqësuara në këto zona janë amerikanë, gjermanë, italianë dhe britanikë, si edhe një numër në rritje nomadësh digjitalë, të tërhequr nga kostoja e ulët e jetesës dhe klima e butë që ofron Shqipëria.
Edhe tregu i qirave paraqitet dinamik. 35% ndahet mes familjeve, të huajve rezidentë dhe qiramarrësve sezonalë. Krahasuar me një vit më parë, koha mesatare e qëndrimit të një prone në treg është ulur lehtë, duke reflektuar kushte më të shtrënguara dhe një kërkesë të vazhdueshme të lartë, veçanërisht nga profesionistët e rinj dhe të huajt që po zhvendosen në kryeqytet.
