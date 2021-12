Për ish-anëtarin e kryesisë së PD-së dhe kandidat për kryetar i kësaj partie, Edvin Kulluri u shpreh se nëse e ardhmja e PD-së do të shkojë përmes riciklimit, e sheh të pamundur që të vijë në pushtet.

Po ashtu, ai tha se nëse e ardhmja e PD-së do të vazhdojë me Bashën rezultati është i sigurt, pra shkrirje e partisë që ai drejton aktualisht.

“Këtu ka dy data, data 11 dhe pas datës 11. Nëse e ardhmja e PD-së do të shkojë përmes riciklimit, e shoh të pamundur që të vijë në pushtet. Nëse e ardhmja e PD-së do të vazhdojë me Bashën rezultati është i sigurt, pra shkrirje e partisë që e drejton aktualisht. Problemi është se njerëzit në datë 11 dhe 18 ata kanë dalë për të hequr Bashën, por nuk janë për rikthimin e asaj filozofie të Berishës, që humbi në 2013-tën. Duke parë ca njerëz në komisionin e rithemelimit, pashë ca njerëz që po riciklohen. Janë disa njerëz që kanë qenë kundër Bashës në mënyrë të qartë, një pjesë që nuk merrte aksione, por prisnin të vepronte Berisha dhe një pjesë që kanë qenë bashkë me Lulzim Bashën për të vjedhur vota në parti, duke manipuluar listat e partisë, dhe që e ndihmuan në humbjen e zgjedhjeve. Kur shoh që disa njerëz bëjnë si heronj, që kanë vjedhur votat e kandidatëve për kreun e PD-së. Nëse ne humbim busullën morale, sikurse kemi humbur, nuk bëj fjalë për Bashën sepse ai e ka humbur busullën. Qëllimi i PD-së matet me fitoren e zgjedhjeve në 2025”, tha Kulluri pë Ora News.

