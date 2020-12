Të përjashtuarit nga lista e kandidatëve për deputet të PD për zgjedhjet e 25 qershorit nuk i kanë kursyer kritikat ndaj Komisionit të Vlerësimit.

Nisur nga komenti i ish-deputetit Romeo Gurakuqi, i cili shpërtheu dje ndaj anëtarëve të këtij komisioni, ka ardhur edhe reagimi i fortë i ish-anëtarit të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Edvin Kulluri.

Kulluri thotë se ky është një debat i kotë. Kjo sepse përgjegjësit e vërtetë të listave, sipas Kullurit nuk janë anëtarët e komisionit të vlerësimit, por vetë kryedemokrati Lulzim Basha.

Ish-anëtari i Këshillit Kombëtar e quan komisionin një artificë të krijuar dhe jo të vetëkomanduar. Ai thotë se kryedemokrati premtoi në 2017 se nuk do të vendoste më për listat e drejtueseve politikë në qarqe, por gënjeu shton ai, referuar emrave që u bën publik një ditë më parë.

Reagimi i plotë i Kullurit:

Askush nuk ka pse i kerkon llogari askujt!

Debati qe ka nisur prej 3 muajsh brenda PD per perzgjedhjen e kandidaturave nga Komisioni “Luli-Ruli” eshte nje debat i kote. Halim Kosova apo Romeo Gurakuqi te cilet kane leshuar akuza te renda per anetaret e ketij komisioni te pavlere ne vetvete kane ngaterruar objektiv.

Se pari sepse vete nuk legjitimohen per disa arsye. Keta dy ish deputete te Republikes se Re ishin pjese e humbjes se turpshme te 2017 dhe dorezimit pa kushte te bashkive ne 2019.

Dhe nuk folen asnje fjale as per listen e ores 12 pa 5 te nates te 2017 dhe as per faljen e pushtetit vendor ne tavoline! Mjaftonte “te ishin ne taven e Bashes”, pavaresisht se jane propozuar dy platforma per te shmangur degradimin demokratik te PD ne 2017 dhe nje statut per te demokratizuar partine ne Kuvendi e 2018! Heshten dhe kaq! Ndersa tani ankohen per vendimet subjektive te disa zgjatime artificiale te Bashes ne ate komision qe pastron me duart e veta listat qe i ben tjeterkush!

Se dyti, komisioni eshte nje artifice e krijuar dhe jo i vetekomanduar! Nese do ishin parimore duhet te flasin per arkitektin e komisionit dhe jo punetoret e krahut te tij! Ky instrument genjeshtar qe nuk dihet ende nese ben perzgjedhje formale apo politike, pra eshte vetem nje artific per te ti hapur rruge perseritjes se 2017. Ku ka paqartesi, mbizoteron subjektiviteti.

Mjafton te shihet vendosja e drejtuesve politike te fushates pa vendim te Kryesise apo Keshillit Kombetar pa paragjykuar emrat e tyre, per te kuptuar se premtimi i Bashes ne 2017 “se kjo eshte hera e fundit qe kryetari vendos per listen” eshte nje genjeshter e perseritur! Dhe as per kete fakt, “rebelet e rinj” nuk po thone asnje fjale.

I gjithe debati me pak fjale eshte nje debat per nje vend pune ne parlamentin e ardhshem! Ashtu si gjithe te tjeret qe presin ne heshtje se mos “u bie llotaria” ne liste fituese apo administrate nese fitohen zgjedhjet, c’ka e shnderron fazen finale te pritjes 4-vjecare ne nje gare per nje vend pune!

Por politika eshte mision dhe jo lufte berrylash per nje rroge! Ndaj mire eshte qe kushdo qe ne flet si i rrevoltuar per padrejtesi apo perzgjedhje okulte eshte me mire te heshte!

Duhet te presin pa dinjitet nese shumica e votuesve do u jape voten qe te marrin nje rroge pas 25 prillit, apo do bejne xhiro rreth kryeministrise duke kenduar kete here jo himnin e stonuar por “te ka Luli shpirt, te ka Luli xhan”!/a.p