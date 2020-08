“Rotacioni si produkt i nihilzmit do ishte një hiç! Më keq akoma, do shkatërronte më tej shpresën se në Shqipëri mund të jetohet!”

Kështu deklaron ish-anëtari i Këshillit Kombëtar të PD-së Edvin Kulluri, i cili thotë se topi duhej të ishte në fushën e opozitës e cila përveçse konstaton keq/qeverisjen nuk hedh dot asnjë hap drejt një modeli më të mirë.

Sipas tij, shtimi i vilave të kryetarit të opozitës është mesazhi më i keq që muund t’u japës njerëzve të stërlodhur kjo keqqeverisja.

Postimi i plotë i Kullurit:

Ne Shqiperi 4 vjet qeverisje per nje parti jane pak ndersa 8 jane shume! Por me Ramen edhe 4 ishin shume per shkak te deshtimit me premtimet e 2013 me te cilat duhet te matej! 4 vitet e dyta jane inerci e deshtimeve te 4 viteve te para, dicka e paprecedente ne 30 vjet!

Ndaj topi duhej te ishte ne fushen e opozites e cila pervecse konstaton keq/qeverisjen nuk hedh dot asnje hap drejt nje modeli me te mire! Perkundrazi, shfaq te njejtat simptoma te Rlindjes ne opozite, duke dekurajuar rotacionin.

Per arsye te thena e sterthena ne 3 vjet, pas 2017 opozita ka ofruar modelin me te keq te se djathtes si alternative qeverisese.

Klientelizem ndaj oligarkeve, servilizem dhe mediokritet ne ekipin e saj, paqartesi ne politiken e jashtme(kryetari i saj paguan 30 mije usd per ftese zyrtare ne SHBA), dhe asnje qasje te ndryshme ne ekonomi pervec reminesheces se qeverisjes 2005-2013 por e rilexuar keq dhe jashte konstektstit aktual!

Te sulmosh mbylljen e mundesive ekonomike apo karrieres per 95% te qytetareve per shkak te polarizimit ekstrem te shoqerise duke shtuar vilat e kryetarit te opozites eshte mesazhi me i keq qe mund tu japesh njerezve te sterlodhur nga nje qeveri e korruptuar dhe arrogante ne ekstrem!

Politika ka qene, eshte dhe do te jete moral ne nje shoqeri demokratike! Por edhe inteligjence per ti dhene kuptim gares per qeverisjen!

Masovizmat sovjetike te tipit “nje anetar, nje vote” sic e perdori Rama per vete ne zgjedhjet per kryetar te PS, nuk inkurajojne debatin dhe konkurencen por sherbejne vetem si propagande banale “ne emer te popullit”!

Elektorati inteligjent i PS dhe PD e akoma me tej ai gri, po sillet si indiferent ndaj zhvillimeve politike pasi vetem zhvillime nuk jane!

3 vitet e fundit politika po riprodhon vecse konflikte artificiale padi nuk perplasen per asgje thelbesore! Dy ane te se njejtes mendalje nuk krijojne dot dialektike konkuruese!

Por votuesit e majte dhe te djathte apo gri qe refuzojne Rilindjen dhe Republiken e Re nuk kane per ke te votojne!

Faktoret politike qe kundershtojne Ramen dhe Bashen mente drejte, ende nuk po ndermarrin iniciativa konkrete per te konkuruar kete “kenete liberale” qe vetem me liberalizmin nuk ka lidhje.

Nese nuk ka nje zgjedhje te trete apo te katert, 2021 do jete fatale! Jo vetem sepse pjesemarrja do jete e ulet c’ka do delegjitimoje qeverisjen, por sepse mes dy te te ngjashmeve humb vleren “zgjedhja e lire”, qe eshte vlera me e madhe e demokracise!