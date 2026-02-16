Shërbimet e inteligjencës perëndimore paralajmërojnë se pas zhdukjes së liderit të Grupit Wagner, Evghenij Prigozhin, disa ish-rekrutues të kësaj ushtrie mercenare po operojnë në Evropë për të rekrutuar individë të dobët ekonomikisht ose të margjinalizuar, me qëllim që ata të kryejnë sulme dhe sabotime në vendet e NATO-s.
Ekspertët thonë se këta sabotatorë nuk e kuptojnë se po veprojnë në interes të Rusisë, sepse ekzistojnë gjithmonë “dy nivele distancimi” midis porositësve dhe atyre që kryejnë veprimet. Kjo do të thotë që personat që kryejnë veprimet kriminale janë të izoluar nga drejtuesit rusë, që japin urdhrat. Aktivitetet e tilla përfshijnë shkatërrime hekurudhash, zjarrvënie të qendrave tregtare, shpërthime të pakove postare, ndotje të rezervave të ujit dhe shpërndarje të lajmeve të rreme përmes rrjeteve sociale. Qëllimi i Moskës, sipas ekspertëve, është dyfish: të dobësojë vendosmërinë e vendeve perëndimore për të mbështetur Ukrainën dhe të krijojë panik dhe pasiguri në shoqëri.
Keir Giles, një ekspert i çështjeve ruse në think tankun Chatham House, thekson se shumica e sabotazheve nuk bëhen publike. “Ajo që shihet në media është vetëm maja e ajsbergut”, tha ai. “Shumë operacione mbeten të fshehta për të mos alarmuar opinionin publik”.
Burimet e inteligjencës thonë se ish-rekrutuesit e Wagnerit tani punojnë së bashku me GRU, shërbimin sekret ushtarak rus, duke ndihmuar në krijimin e rrjeteve të reja të rekrutimit dhe propagandës në Evropë. Këto rrjete përdorin dobësitë ekonomike dhe sociale të qytetarëve për t’i bindur ata të kryejnë sulme dhe akte dhune, shpesh për para ose për përfitime të vogla personale.
Shërbimet e inteligjencës paralajmërojnë se ky fenomen duhet marrë seriozisht nga vendet e NATO-s dhe qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm. Sulmet e dështuara, të cilat nuk bëhen publike, janë shumë më të larta në numër se ato që dalin në media. Sipas ekspertëve, këto operacione janë pjesë e një strategjie të planifikuar për të krijuar destabilitet në Evropë dhe për të dobësuar mbështetjen ndaj Ukrainës./la Repubblica/
