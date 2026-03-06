Ish-ambasadori Sokol Gjoka ka komentuar situatën e tensionuar në Lindjen e Mesme, duke theksuar se Irani përbënte një rrezik serioz për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Në studion e emisionit “3D” në RTSH, Gjoka tha se përgatitja e një arme bërthamore dhe roli destruktiv i Teheranit në konfliktet rajonale e bënin të domosdoshme ndërhyrjen.
“Një Iran, i cili po ecte me përgatitjen e një arme bërthamore, luante një rol destruktiv në rajon, ndikonte në të gjitha ato situata konfliktuale edhe përtej rajonit, atëherë përbënte një rrezik për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, kështu që kjo e keqe duhej goditur,” u shpreh Gjoka.
Ai renditi edhe katër kushte kryesore për arritjen e paqes.
“Që Irani të heqë dorë përfundimisht nga armatimi bërthamorë, së dyti të mos jetë më problem për situatën dhe paqen në rajonin e Lindjes së Mesme dhe veçanërisht ndaj Izraelit, së treti që nafta iraniane të mos shkojë në Kinë dhe armatimet të mos shkojnë në Rusi dhe së katërti që ngushtica e Hormuzit të jetë një territor i hapur për lëvizjen”, theksoi ai.
Leave a Reply