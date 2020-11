Pak minuta pas fjalës së tij në Kuvend, Edi Rama ka vijuar publikojë pamjet nga transformimi në shëndetësi.

Kyreministri madje nuk kursen as ironitë ndaj ish-ministrave Petrit Vasili dhe Nard Ndoka.

“Parafytyrojeni vetëm një moment, sikur dallgët e egra që Covid-19 ka ngritur për mbarë botën, të na kishin gjetur me spitalet e 7 viteve më parë, me aparaturat e shtatë viteve më parë, me laboratorët e 7 viteve më parë, me instrumentat mjekësorë të shtatë viteve më parë, me shtretërit e shtaë viteve më parë, me muret, dyshemetë e tualetet e 7 viteve më parë, me urgjencën mjekësore e me autoambulancat e 7 viteve më parë… dhe me Nard Ndokën a me Peço Vasilin në krye të shëndetësisë” – shkruan ai.

/a.r