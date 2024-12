Juristi Kreshnik Spahiu komentoi në ‘Frontline Interview’ qëndrimin e përsëritur të SHBA ndaj figurave non-grata në Shqipëri, duke nënkuptuar edhe një herë tjetër derën e mbyllur ndaj liderit të Partisë Demokratike, Sali Berisha.

Spahiu theksoi se i njëjti qëndrim ndaj Berishës do të vijojë edhe me Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë.

‘Në politikë nuk ka rastësi. Kur 3 4 fakte bashkohen janë të organizuar. Duhet të kujtoj që çmimi i shpalljes kampion antikorrupsion nuk është i rastësishëm. Është i dyti pas Ardian Dvoranit. Me të njëjtin motiv, njihen si ata të cilët thyen tabunë për të prekur të paprekshmit. Për Berishën dhe Metës. Shumë nuk i pëlqen kjo. Ka shumë që shohin ëndrra me sy hapur. Ka që shohin se Trump mund të rrotulloj politikën shqiptare që mund të heqë dekoratën Trump dhe Dumanit dhe t’ja japi Metës dhe Berishës. SHBA janë shtet serioz.

Shqipëria ka numrin më të vogël të non gratave. Nëse do shohin listën e heqjes non-gratës. Berisha më problematiku në Ballkan. Nëse do shihni se çdo bëjë Trump testoni dhe shikoni artikulimet e Berishës. Fakti që Berisha nuk ka ndryshuar retorikë për ka ashpërsuar retorikën kundër DASH, ambasadorëve tregon se Berisha e di më mirë se non grata nuk do i hiqet. Përndryshe retorika do kishte ndryshuar me raporti me DAHS, ambasadorët dhe SPAK. Aq i madh konflikti sa është e pazhbëshme, e panegociueshme.’

Sakaq, Spahiu mendon se brenda PD-së është një grup prej 15 vetash mes tyre deputetë që u bashkuan së fundmi me Berishën, që pas zgjedhjeve të 11 majit do i dalin kundër në rast humbjeje. Kjo sipas tij është një plan i mirëmenduar i atyre njerëzve që ruajnë ende kontakte nga PD me ambasadat dhe perëndimin,

‘SHBA po ruajnë kontakte me ata deputetë që kanë marrë garanci që pas humbjes së zgjedhjeve të 2025 do dalin kundër Sali Berishës dhe do i kërkojnë largimi. Është një grup i organizuar që po mbijetojnë vetëm të jenë në lista, por në momentin që do humbi PD-ja, plani i koordinuar edhe me ambasada që PD të mos merret peng, mund të jetë më shumë se 15. Ndoshta Berisha i djeg. Nëse do e nuhas skenarin. Çështja është tek emrat. E dyta gjithsesi tenton të kaloj momentin, është më i rëndësishëm se zgjedhjet. detyrohet ti thotë derrit dajë. Partitë e reja, e Endri Shabanit, Lapajt, nuk kanë fonde shtetërore. Partitë e mëdha kë miliona euro, është më e lehët gara. Socialistët e mundësuan këtë përballje.’

Sa i përket protestës së 23 dhjetorit, Spahiu deklaron se do mbahet në disa pikë të Tiranës që të mos kuptohet se janë pak njerëz.

‘Do bëhet në disa pika që të mos i numërojnë. Taktika që shpërndahuni mos të na numërojnë. Që të mos ketë një foto krahasuese. Do bëhet natën që të duket sa më pak. Në një orë ku ka mbaruar orari zyrtar që të mos cenohet Edi Rama. Mund të ndodh që të digjet ndonjë gomë, ndonjë shashkë tek Bashkia. Do mbarojë, nuk do zgjasim ë shumë se janë krishtlindja, do festojnë. Janë më të fokusuar tek gjeli i detit.’