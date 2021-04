Kryebashkiaku Erion Veliaj deklaron se duke filluar nga ora 09:00 e ditës së sotme, operimet në aeroportin e Rinasit dhe në hapësirën ajrore kthehen në normalitet.

Përmes një postimi në twitter, Veliaj shkruan se as kulla e Viçidolit, as e Lalzit e as e Rinasit nuk e mbajnë dot peng Shqipërinë.

“As kulla e Vicidolit, as e Lalzit, e as e Rinasit nuk e mbajnë dot peng Shqipërinë. S’ka kohë për pushim.

Duke filluar nga ora 09:00 e ditës së sotme, operimet në aeroportin e Rinasit dhe në hapësirën ajrore kthehen në normalitet”, thekson Veliaj.

g.kosovari