Kreshnik Spahiu foli sot në Frontline, Report Tv, teksa komentoi për Marsela Karapançon sondazhin e përmuajshëm të zhvilluar së bashku me Eduard Zaloshnjan. Spahiu komentoi opinionin e qytetarëve mbi ndikimin që mund të ketë ardhja e Trump në politikën shqiptare.

Spahiu thekson se Trump nuk po vjen për herë të parë në pushtet. Ashtu si herën e parë nuk pësoi ndonjë ndryshim klasa politike në Shqipëri e njëjta gjë pritet të ndodh sërish, teksa ironizoi pritshmëritë e Berishës, duke thënë se Trump do e mbështes atë aq sa e mbështeti mandatin e parë.

‘Mendoj se jo vetëm shqiptarët janë të painformuar se çdo bëjë Trump. Gjithë Europa është në dilemën si do sillet SHBA me BE NATO me Rusinë, luftërat. Ballkanin. Mendoj që është një përqindje jo e vogël që mund të nuhasin se çdo bëjë administrata Trump me Shqipërinë. Zhgënjimi i atyre që mendojnë se Trump do rrisë mbështetjen, goditjen apo qëndrimet ndaj liderëve shqiptarë. Trump nuk vjen për herë të parë në pushtet. Kam përjetuar disa festa të disa liderëve politikë shqiptarë kur erdhi për herë të parë. Prisnin ndikim. Ndodhi e kundërta. Atëherë kishte arsye pse mund të ndryshonte. Kryeministri atëherë mbajti qëndrim kundër Trump.

Pritej që Trump të mbante qëndrim kritik por nuk ndodhi. Kur Rama dhe PS kaluan furtunën e mandatit të parë, mendoj se nuk do ketë qëndrim tjetër. kemi të njëjtët aktorë. Kemi sërish Trump, Berishën, Ramën, Metën. Yuri Kim dhe Palmer ishin të besuarit e Trump. Nëse keni kujtesë se ç’mbajti Kim dhe Palmer ndaj Ramës dhe Berishës, PD dhe Bashës. Dy njerëzit më të besuar të Trump ishin të qartë me forcat politike në Shqipëri. Palmer i kërcënoi PD dhe LSI nëse nuk qëndrojnë kurs do quhen organizata kriminale. Kush mendon se nga të njëjtët aktorë do kemi zhvillime të ndryshme nuk kupton dialektikën e politikës.’