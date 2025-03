I ftuar në Report TV, juristi Kreshnik Spahiu mendon se Berisha i zhgënjeu besnikët dhe qëndrestarët e tij që i qëndruan për më shumë se një vit poshtë dritares së katit të tetë të shtëpisë së tij dhe e mbështetën në protestat e përditshme kur u vendos nën arrest nga SPAK dhe GJKKO për aferën “Partizani”.

Primaret e PD-së treguan mosmirënjohjen e kreut të selisë blu ndaj tyre, teksa rezultatet kanë treguar se mbi 90% e listës për deputetë janë ata që Lulzim Bashës.

Kështu shprehet për Report TV juristi Kreshnik Spahiu, duke analizuar zgjedhjet brenda strukturave të Partisë Demokratike të mbajtura dje (1 Mars) për kandidatët për deputetë në listat e mbyllura dhe të hapura.

Ra në sy mungesa e shumë prej figurave që i qëndruan atij në ditët më të vështira dhe dalja në pah e ish-kundërshtarëve në krizën më të madhe të PD-së katër vite më parë.

“Primarët janë procedurë shumë e vështirë, të cilat shpeshherë nuk i kapërcejnë dot as SHBA-të, kemi parë që të kemi edhe përçarje për shkak të rivalitetit paraelektoral, edhe përplasje, përçarje mes rivalëve. Do të thoja që një parti që nuk është e konsoliduar, nga gjiri i të cilës janë krijuar 17 parti, nuk mund të dalë e forcuar nga primaret, do dali gjithmonë më e dobët, do krijojë pakënaqësi. I qëndruan Berishës kur SHBA e ndaloi, Britania e shpalli ‘non grata’ dhe nuk e lejoi të kalonte La Manshin, ishin 20-30, tani gjysma e tyre nuk ndodhen më në parti apo listë. Fatkeqësisht ka filluar spastrimi në atë parti, ka filluar harresa për kontributin, ka filluar mosmirënjohja në atë parti. Më vjen keq që shumë qëndrestarë që i qëndruan Berishës, në ditët e vështira, edhe kur Basha e largoi nga partia, apo në rrethana të tjera, nuk janë më në lista. Ka filluar harresa për qëndrestarët, ka filluar mosmirënjohja në atë parti, për qëndrestarët dhe besnikët e Berishës”, shprehet Spahiu duke analizuar rezultatet e Primareve.

Por ai ngre edhe disa pyetje që dikur Berisha i ka përdorur si alibi ndaj Bashës kur humbiste. Çfarë do të bëjë Berisha nëse humbet pas përballjes me Ramën 12 vite më pas, teksa deri tani ka pasur Bashën përballë kryeministrit dhe ia ka lënë atij ‘faturën’ e humbjes. A ishte vetëm Basha problemi i PD-së, apo Berisha ia ka diktuar gjithmonë listën e deputetëve ish-kryetarit dhe ai vetëm e firmoste?

“Berisha shkon pas 12 vitsh humbje me PS-në e Edi Ramës dhe kërkon një rezultat ndryshe në atë që e quante humbje të Lulzim Bashës, edhe pse e votoi për 10 vjet kryetar partie, por i doli kundër kur ai iu kthye Berishës. Edhe unë ndaj të njëjtin mendim për Bashës, por dua ta theksoj se ai (Berisha) po shkon me mbi 90 për qind të listës Basha! Pra po shkon më 11 maj me të njëjtët njerëz që i ka akuzuar për humbjet e zgjedhjeve, kërkon rezultat ndryshe me të njëjtin mekanizëm, lojtarë dhe individë! Pra vetëm një person (Basha) paska qenë problem? Ose Berisha i ka rënë më qafë Bashës, ose tjetra, listën Basha e ka bërë gjithmonë Berisha. Pra Basha ka hedhur vetëm firmën te lista e Sali Berishës”, shpjegon Spahiu.

Por si do të veprojë Berisha pas zgjedhjeve nëse humbet?

“Po nëse Berisha merr të njëjtin rezultat, a do të japi dorëheqjen më 12 maj nëse humbet, siç bëjnë homologët e tij në Europë? A do japi dorëheqjen apo do thotë u vodhën dhe nuk do e japë dorëheqjen, atë për të cilën kritikonte edhe Lulzim Bashën pas humbjeve të tij”, thekson juristi në analizën për situatën e opozitës.