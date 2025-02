Kreshnik Spahiu komentoi në Report Tv protestën e sotme të opozitës përpara kryeministrisë. Për Spahiun, PD dhe Berisha kanë qenë gjithnjë të parët në protesta, por të dytët në zgjedhje.

Sipas tij, qëllimi i tubimit të Berishës nuk ishte sinjal për Edi Ramën, por për fraksionet brenda PD-së apo partitë e vogla opozitare apo të reja.

‘I çon mesazh Bardhit, Bashës, Tabakut, gjithëve që në radhë të parë nëse doni të jeni deputet listën e bëj unë. I çon fjalë partive të tjera opozitare, që ose nën ombrellën tonë, ose asimilioheni. Ajo që i ka dhënë Berishës epërsi, edhe me Bashën kanë qenë numrat. Protesta nuk ka efekt për përmbysjen e Edi Ramës, ka efekt për përmbysjen e Bashës, e fraksioneve brenda partisë. Që vota për çdo parti tjetër është dëm. A do ketë efekt në zgjedhje, e kam me dyshim. Ka një qasje të dysmitë, Berisha ka qenë kampion në protesta, por nënkampion në zgjedhje. Ai gjithmonë do të ketë protagonizmin opozitar.’