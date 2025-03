Juristi Kreshnik Spahiu e quajti fushatën elektorale të lexueshme nga të dy forcat politike. Njëra palë që premton viza amerikane dhe tjetra që premton pasaportën e BE-së.

Ai u shpreh në emisionin “5 Pyetjet nga Babaramo” në Report TV, se BE nuk ka pasaportë të veçantë, sepse çdo shtet anëtar ka pasaportën e tij, por kryeministri Edi Rama po luan me strategji politike dhe elektorale në dy prizma, duke ua servirur shqiptarëve si projekt.

Madje ai e cilëson edhe një lloj manipulimi të opinionit publik.

“Fushata është shumë e lexueshme. Me dy premtime, njëra premton viza amerikane dhe tjetra pasaportat evropiane. Një fushatë për të manipuluar disi opinionin publik sepse shumica e shqiptarëve nuk ka shumë njohuri mbi detyrimet e Shqipërisë nëse do bëhet anëtare e BE-së. Karta më thelbësore është pasaporta europiane që ajo nuk ekziston sepse çdo shtet i BE ka pasaportën e tij. Edhe sot pasaporta është e vlefshme për lëvizje në Shengen. Por kryeministri po përdor dy karta me sa duket, nga njëra anë i thotë europianëve që unë jam regjimi politik që do e fusë në BE dhe ana tjetër se i thotë shqiptarëve që do i japë pasaportën europiane. Rama ka qëllim që autogolin ta kthejë në gol”, u shpreh ai.

Dhe në këtë diskurs gjeopolitik dhe elektoral, kreu i qeverisë ka përfshirë edhe drejtësinë, si meritë e PS për realizimin dhe rezultatet, edhe pse shumica e zyrtarëve të arrestuar e akuzuar janë të mazhorancës. Për Spahiun, Rama luan me pëlqyeshmërinë e qytetarëve ndaj temave të ditës, por edhe strategjinë e studiuar mirë ose të këshilluar.

“Prandaj thotë edhe që i dhanë shpatën SPAK, edhe faktin se shumë zyrtarë të PS, kryetar bashkish e ministra në burg, ai kërkon ta kthejë autogolin në gol. Ndaj shprehet se ne kemi meritë për sukseset e prokurorisë speciale. Është e studiuar mirë, ia kanë këshilluar. Duke parë se çfarë pëlqejnë njerëzit ai po përpiqet që ta ndajë pëlqyeshmërinë me atë që duan njerëzit. Por mbetet për t’u parë nëse do ketë sukses. Ka edhe një tezë tjetër, ka faktorizuar Lulzim Bashën”, shprehet ai.