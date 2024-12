Juristi Kreshnik Spahiu komentoi protestën e opozitës në Tiranë, ku një grusht militantësh bllokuan 5 kryqëzime kryesore. Në emisionin ‘5 pyetjet nga Babaramo’, Spahiu ironizon opozitën duke thënë se “a do vazhdojë protesta nesër, apo deputetët do ikin me pushime?”.

“Mendoj që ka disa objektiva, afatshkurtër dhe afatgjatë. Afatshkurtër, një protestë e ka realizimin e sensibilizimit të opinion publik. Arritja finale duket nga vazhdimësia, e dyta a do kemi qeveri teknike, e treta a do i rriten votat në zgjedhjet e majit nga këto protesta, apo do i rrudhën, mbetet koha për t’u parë se kush do jetë impakti i këtyre protestave. Jam pro protestave, mendoj se protesta e sotme nuk kishte probleme serioze të një dhune që të jenë kate të cilat mund të hapen faqet e para te gazetave të huaja ku Shqipëria të jetë me bomba molotov. Mendoj se për aq sa është bërë, jam nga ata që i konsideroj normale se ne fund protestë është, nuk është festë”, tha Spahiu.

Sa i takon protestave të thirrura nga Partia Demokratike, juristi Kreshnik Spahiu ngre pyetjen se përse ka 4 muaj që nuk protestohet para Kryeministrisë? Spahiu shprehet se nuk i korrespondon vendi i protestës me qëllimin, pasi kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit para Bashkisë së Tiranës.

“Ka 6 muaj që kërkohet qeveri teknike, janë mbi 200 protesta, të gjitha para bashkisë asnjë para krye. Kërkohet bashki teknike, apo qeveri teknike. Duhet të protestojmë të dyert e Ramës nëse kërkohet largimi. Është krejt normale dhe ky duhet të jetë qëllimi, por nuk më funksionin vendi me objektivin, ka diçka që nuk shkon, të gjitha kanë rrjedhur që kur PD bëri marrëveshjen me PD për lista e mbyllura amnistinë, dhënia e vulës. Ka një teatër që këta i largohen dyerve të kryeministrisë”, tha Spahiu për Report TV.