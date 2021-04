Gazetari Mero Baze thotë me ironi se ekipi izraelit i Bashës ka 6 muaj që ka prodhuar një Bashë të butë që gatuan, por vjen Xhelali dhe i fshin gjithë kështjellën e rërës duke i kthyer në origjinë.

“Mendo pak për ekipin izrealit të PR të Bashës.

Kanë gjashtë muaj kanë prodhuar një Bashë të butë, që gatuan, bën mësimet me vajzën, tregon besnikërinë ndaj gruas, na bën për të qeshur me gafa, bën pazar me Teta Verën etj.

Pastaj vjen Xhelali si dallgë deti dhe fshin gjithë kështjellën e rërës duke i kthyer në origjinë.”- shkruan Baze.

/a.r