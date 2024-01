Deputeti Saimir Korreshi i përcjell me ironi reagimet pas përplasjeve mes kolegëve të tij dhe deputetes Flutura Açka në komisionin e Edukimit dhe Medias.

Reagimi:

Pas ngjarjes së Reçakut ajo çka i ndodhi Flutures mund të konsiderohet tragjedia e dytë kombetare. Vajtimi per të është legjitimin. Kuja tek i madh dhe i vogel e ndershme.

Flutura ishte në rrezik. Për Gaz Bardhin e Flamur Noken duhet kthyer dënimi me vdekje. Shoqata grashë, veteranesh, bijë të popullit, punonjës, pionieret e Edi Rames, të gjithë kerkojnë drejtësi e shpagim. Me të drejtë në çdo ekran del portreti i saj mes plagësh. Qendresa si model frymëzimi për brezat.

Vete Lulushi e mori në krah heroinen e re, i pikelluar që dikush nuk e kopanis atë vetë që të viktimizohet. Në emisone Flutura, në lajme po ajo. Shqiperia pyet çfarë i ndodhi? Ç’beteje bëri? Ç’armiq mundi? Kush ju gjend pranë kur dhuna e goditi? Kush ja lidhi plaget, Evis Kushi, mjeku popullor xherah Ismet Beqiri, kush?

Lotet burojnë çurg, sytë janë të qullur, xhani vater zemerimi. Rapsodet po bëjnë garë kush epiken me të mirë do bëjë, në Argjiro a Nore qe, ne Bule a Zonja Çurre?

Në shkolla temat e hartimeve gelojne ” heroizmi i Flutures në shekuj” , “Flutura dhe demokracia” , “Flutura fluturon lart”. Në të shtuna sokaqeve gratë mblidhen e kujtojnë bëmen dhe oiaaa e tyre derdhet luginave. Kudo dhe çdo dite kombi mediton se ajo që Flutures i ndodhi duhet të na mbajë zgjuar, të na mbledhe rreth liderit suprem Edi Rama. Mos e nderprisni vajin o njerez të mirë. Shi të bjere mbi ne. Ai ju ndihmoni me rrekene e tij që të ndahen njehere e mire brigjet e fajit me ato të virtytit tek Flutura tashmë është e sigurtë në kabinen e qeverisë.

Per disa vite ishte zakon që kudo të shtinin limon në gotë, në meze, mbi shalqi apo kungull, madje dhe ne librari merrje një fletore dhe të zgjasnin edhe nje limon. Tani kudo të japin një fotografi të Flutures ikones së re heroike të Rilindjes.

Bujqesia do lëngoj dhe lotet e derdhura çurg, derman si benë. Gruri nuk dihet ne do te ngreje me perpjet koken as shalqini sado i shartuar me kungull nuk do marre ngjyren e plageve te marra nga kjo beteje heroike.

/f.s