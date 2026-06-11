Rrjete të trafikimit të emigrantëve po përdorin rrjetet sociale për të reklamuar një rrugë të paligjshme hyrjeje në Mbretërinë e Bashkuar përmes Irlandës, duke premtuar kalime të sigurta drejt Anglisë kundrejt pagesave të konsiderueshme.
Sipas një investigimi të gazetës britanike The Telegraph, trafikantët po shfrytëzojnë mungesën e kontrolleve të pasaportave mes Republikës së Irlandës dhe Irlandës së Veriut, duke krijuar një itinerar alternativ për emigrantët që synojnë të mbërrijnë në Britani.
Në postime të publikuara në TikTok dhe platforma të tjera, ata reklamojnë udhëtime ajrore drejt Dublinit, të cilat më pas vijojnë me kalim tokësor drejt Mbretërisë së Bashkuar. Sipas raportimeve, për këtë “shërbim” kërkohen pagesa që arrijnë deri në 7 mijë paund.
Çështja ka marrë vëmendje të shtuar pas një incidenti të dhunshëm në Belfast, ku një shtetas sudanez është akuzuar për tentativë vrasjeje. Autoritetet dyshojnë se ai kishte ndjekur fillimisht këtë itinerar përmes Irlandës për të hyrë në Irlandën e Veriut dhe më pas në Britani.
Ngjarja ka ndezur reagime dhe tensione në Irlandën e Veriut, ku janë raportuar protesta dhe incidente të dhunshme, përfshirë sulme ndaj banesave dhe bizneseve të emigrantëve. Policia ka ndërhyrë gjithashtu për evakuimin e disa familjeve për arsye sigurie.
Në përgjigje të situatës, qeveria britanike ka njoftuar forcimin e masave kundër emigracionit të paligjshëm dhe rrjeteve të trafikimit. Ministria e Brendshme theksoi se do të rriten kontrollet dhe operacionet kundër grupeve që shfrytëzojnë boshllëqet ligjore mes Irlandës dhe Mbretërisë së Bashkuar.
Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit të fundit janë arrestuar mbi 900 emigrantë të dyshuar se kanë përdorur këtë rrugë për të hyrë në Britani, mes tyre edhe shtetas shqiptarë, rumunë dhe afganë.
Leave a Reply