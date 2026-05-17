Në një fazë të re të tensioneve në Gjirin Persik, Iran po sinjalizon një strategji të re presioni që shkon përtej energjisë dhe naftës: kontrolli ose taksimi i kabllove nënujore me fibra optike që kalojnë përmes Ngushticës së Hormuzit.
Sipas deklaratave dhe publikimeve të lidhura me Gardën Revolucionare, Teherani po shqyrton mundësinë e vendosjes së tarifave për kompanitë e teknologjisë dhe ofruesit e telekomunikacionit që përdorin infrastrukturën e kabllove në këtë zonë strategjike. Kjo lëvizje shihet si përpjekje për të zgjeruar ndikimin ekonomik dhe politik në një fushë që deri tani ka mbetur kryesisht jashtë konflikteve tradicionale: rrjedha globale e të dhënave, raporton CNN
Kabllot nënujore mbajnë një pjesë të madhe të internetit botëror, transaksioneve financiare, shërbimeve cloud dhe komunikimeve kritike. Në këtë rrjet përfshihen kompani të mëdha teknologjike si Google, Microsoft, Meta dhe Amazon, të cilat mbështeten në infrastrukturën globale të të dhënave për shërbimet e tyre.
