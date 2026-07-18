Dy ushtarë amerikanë u vranë dhe një tjetër konsiderohet i zhdukur pas sulmeve iraniane me raketa balistike dhe dronë në Jordani të premten, thanë zyrtarët ushtarakë.
Komanda Qendrore e SHBA-së (Centcom) tha se katër anëtarë të shërbimit amerikan u evakuuan për ndihmë mjekësore në spitalet në Jordani, por që atëherë janë liruar. Të tjerë që pësuan lëndime të lehta janë rikthyer në detyrë.
Ushtria e Jordanisë tha më parë se kishte interceptuar 10 raketa iraniane të qëlluara në hapësirën e saj ajrore gjatë natës, pa raportuar ndonjë dëm.
Ushtria amerikane tha se kishte kryer natën e shtatë radhazi të sulmeve ndaj Iranit që kur Presidenti Donald Trump shpalli marrëveshjen e tyre të përkohshme të armëpushimit “të përfunduar”.
Vdekjet e fundit vijnë pasi një pilot i Marinës Amerikane, i cili u zhduk më parë këtë muaj, u shpall i vdekur, duke e çuar në 14 numrin e të vdekurve amerikanë në luftën e vazhdueshme me Iranin.
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