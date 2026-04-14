Irani ka bërë të ditur se vlerësimet fillestare të humbjeve nga lufta arrijnë në rreth 270 miliardë dollarë, megjithëse një zëdhënëse e qeverisë paralajmëroi se kjo shifër është paraprake dhe kostoja përfundimtare ka të ngjarë të jetë më e lartë.
Fatemeh Mohajerani e dha këtë vlerësim në një intervistë për agjencinë ruse RIA Novosti, raportoi agjencia iraniane e lajmeve Tasnim.
“Një nga çështjet që ekipi ynë negociator po ndjek dhe që u trajtua gjithashtu në bisedimet në Islamabad është çështja e dëmshpërblimeve të luftës. Dëmet zakonisht duhet të shqyrtohen në disa nivele. Humbjet e Iranit nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit aktualisht vlerësohen rreth 270 miliardë dollarë,” tha ajo.
