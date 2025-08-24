Irani ka shprehur gatishmërinë për të reduktuar programin e tij të pasurimit të uraniumit në përpjekje për të parandaluar rikthimin e sanksioneve të Kombeve të Bashkuara nga Britania e Madhe.
Zyrtarë iranianë të paidentifikuar thanë se Teherani është i gatshëm të zbusë qëndrimin e tij të ashpër për të shmangur kërcënimin e sulmeve të mëtejshme nga Izraeli ose SHBA-ja, raporton ‘The Telegraph’
Ali Larijani, këshilltar i lartë i Ajatollah Ali Khameneit dhe sekretar i sapoemëruar i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare, po nxit liderët të bien dakord për uljen e pasurimit të uraniumit nga 60% në 20% të pastërtisë.
Vendet evropiane kanë paralajmëruar se, pa përparim konkret në çështjen bërthamore deri në fund të muajit, ato janë të gatshme të zbatojnë sanksione “snapback” të hequra si pjesë e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015.
Sanksionet e Kombeve të Bashkuara ndaj Iranit, të lidhura me programin e tij bërthamor, janë një çështje komplekse që rrjedh nga Marrëveshja e Përbashkët Gjithëpërfshirëse e Veprimit (JCPOA) e vitit 2015 dhe Rezoluta 2231 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Këto sanksione synojnë të pengojnë Iranin nga zhvillimi i armëve bërthamore, duke vendosur kufizime në aktivitetet bërthamore dhe të raketave, si dhe kufizime tregtare dhe financiare.
Para vitit 2015, gjashtë rezoluta të Këshillit të Sigurimit të OKB-së (1696, 1737, 1747, 1803, 1835 dhe 1929) vendosën sanksione të rrepta ndaj Iranit për shkak të shqetësimeve ndërkombëtare për programin e tij bërthamor. Këto sanksione përfshinin: Embargo armësh: Ndalimi i shitjes ose transferimit të armëve të rënda, si tanke, avionë luftarakë dhe raketa. Kufizime në programin e raketave balistike: Ndalimi i aktiviteteve të lidhura me raketat balistike të afta për të mbajtur armë bërthamore. Inspektimet e ngarkesave: Shtetet anëtare të OKB-së u detyruan të inspektojnë ngarkesat nga dhe drejt Iranit për materiale të ndaluara. Ngrirja e aseteve dhe ndalimet e udhëtimit: Për individë dhe entitete të lidhura me programin bërthamor të Iranit.
Me nënshkrimin e JCPOA-së në 2015, këto sanksione u pezulluan sipas Rezolutës 2231, me kusht që Irani të kufizonte aktivitetet e tij bërthamore, duke përfshirë pasurimin e uraniumit, dhe të lejonte inspektimet nga Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike (IAEA).
Megjithatë, mekanizmi “snapback” u përfshi për të siguruar që sanksionet mund të rikthehen shpejt nëse Irani shkelte marrëveshjen, ndërsa së fundmi, Teherani ka shprehur gatishmërinë për të reduktuar programin e tij të pasurimit të uraniumit.
Leave a Reply