Irani ka rënë dakord gjatë negociatave për të shkurtuar afatin kohor për zbatimin e planit të tij për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit në dy ditë, tha për Al Jazeera Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi.
“Në këtë fazë kemi arritur në një propozim që e shkurton periudhën e zbatimit në dy ditë”, tha Araghchi.
Ai vuri në dukje se Irani kërkon njohjen e rrugës detare në Ngushticën e Hormuzit që e kishte diskutuar me Omanin, si dhe mbylljen e rrugëve të tjera.
“Rihapja e Ngushticës së Hormuzit në përputhje me kushtet tona hap rrugën për rifillimin e negociatave me Uashingtonin lidhur me çështjet e pazgjidhura”, shtoi ai.
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Burimi: Botë
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