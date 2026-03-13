Presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi të premten se një ushtar francez u vra dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm në rajonin e Erbilit të Irakut, duke e quajtur sulmin “të papranueshëm” ndërsa tensionet përhapen në të gjithë konfliktin e gjerë të Lindjes së Mesme.
Macron e identifikoi ushtarin si Kryeoficerin Arnaud Frion të Batalionit të 7-të të Chasseurs Alpins nga Varces. Ai vuri në dukje se sulmi kishte në shënjestër forcat franceze të vendosura në Irak si pjesë e misionit të Francës kundër DAESH.
“Kryeoficeri Arnaud Frion i Batalionit të 7-të të Chasseurs Alpins nga Varces vdiq për Francën gjatë një sulmi në rajonin e Erbilit të Irakut”, shkroi Macron në një postim në X.
“Familjes së tij, vëllezërve të tij në luftë, dua të shpreh gjithë dashurinë dhe solidaritetin e Kombit”, shtoi ai.
Macron tha gjithashtu se disa ushtarë francezë u plagosën në sulm. Disa raporte të mëparshme thanë se të paktën shtatë ushtarë francezë u plagosën në një sulm me dron. Një raport tjetër tha se gjashtë ushtarë francezë u plagosën.
Macron deklaroi se prania ushtarake franceze në Irak është e kufizuar në operacionet kundër terrorizmit.
“Ky sulm kundër forcave tona, të angazhuara në luftën kundër Daesh-it që nga viti 2015, është i papranueshëm”, tha ai.
“Prania e tyre në Irak është pjesë e kornizës së rreptë të luftës kundër terrorizmit. Lufta në Iran nuk mund të justifikojë sulme të tilla”.
Më parë, komandanti i Qeverisë Rajonale Kurde (KRG) Sirëan Barzani tha se të paktën shtatë ushtarë francezë u plagosën në një sulm me dron në rajonin Erbil të Irakut, ndërsa ofronin trajnim kundër terrorizmit. Ai tha se origjina e dronit nuk ishte menjëherë e qartë.
“Ushtarët francezë atje nuk kanë lidhje me luftën apo konfliktin. Ata janë thjesht këshilltarë ushtarakë të pranishëm ligjërisht në Irak”, tha Barzani.
Barzani e përshkroi sulmin si një “akt të padrejtë terrorizmi” dhe i bëri thirrje qeverisë irakiane të parandalojë incidente të ngjashme.
Leave a Reply