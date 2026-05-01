Ministri i Jashtëm iranian, Seyed Abbas Araghchi, ka deklaruar se lufta me Iranin i kushtoi Shteteve të Bashkuara 100 miliardë dollarë.
“Pentagoni po gënjen. Lufta e Netanyahut deri më tani i ka kushtuar Amerikës 100 miliardë dollarë, katër herë më shumë sesa u pretendua”
Komentet Araghchi i bëri në një postim në rrjetin social ‘X’, duke theksuar se “kostot indirekte për taksapaguesit amerikanë janë SHUMË më të larta. Fatura mujore për çdo familje amerikane është 500 dollarë dhe po rritet me shpejtësi.”
