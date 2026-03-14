Irani ka reaguar ashpër pas sulmit ajror të Shteteve të Bashkuara ndaj objektivave ushtarake në ishullin strategjik Kharg, duke paralajmëruar për hakmarrje të menjëhershme ndaj çdo kërcënimi të infrastrukturës së tij energjetike.
Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Fars News Agency, objektivat e sulmit përfshinin mbrojtjet e ushtrisë, bazën detare Joshan, kullën e kontrollit të aeroportit dhe hangarin e helikopterëve të kompanisë së naftës së shelfit kontinental.
Zëdhënësi i Khatam al-Anbiya Central Headquarters, i Komandës Qendrore iraniane, iu përgjigj kërcënimeve të presidentit amerikan, Donald Trump, i cili kishte paralajmëruar se SHBA mund të godiste infrastrukturën energjetike të Iranit në Ishullin Kharg në rast pengese ndaj kalimit të lirë të anijeve në Hormuz.
Zëdhënësi iranian paralajmëroi: “Paralajmërim për regjimin agresiv dhe të mundur të Shteteve të Bashkuara: në rast të një sulmi ndaj infrastrukturës së naftës, ekonomisë dhe energjisë të Republikës Islamike të Iranit, e gjithë infrastruktura e naftës, ekonomisë dhe energjisë që u përket kompanive të naftës në të gjithë rajonin që kanë aksione amerikane ose bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara do të shkatërrohet dhe do të shndërrohet në një grumbull hiri.”
